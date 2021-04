Nu ook Monopoly naast het veld: Club Brugge pakt uit met eigen versie van populair bordspel (en heeft uw hulp nodig)

Een Monopoly op en naast het veld? Die eer is aan Club Brugge. De landskampioen heeft sinds deze week zijn eigen variant van het populaire bordspel en dat is een primeur voor een Belgische club.

De Club-fans hebben zelfs nog meer om naar uit te kijken, want uit 75 spelers moeten zij kiezen welke elf er straks een plaatsje op het spelbord krijgen. Eén van die spelers heeft alleszins een streepje voor, want Brandon Mechele kreeg deze week al bezoek van Mister Monopoly. In november moet het spel in de winkel liggen.

Foto: Groep 24/HASBRO