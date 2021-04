De schrik van de zee, die al na 1.300 meter zonk: het succes en de ondergang van vlaggenschip Vasa

Het was het duurste schip ooit gebouwd en het zou het machtigste van Europa worden. De Vasa was het vlaggenschip van koning Gustav II Adolf, de Leeuw van het Noorden, die van Zweden een supermacht wilde maken. Het zonk op zijn eerste reis. Na amper 1.300 meter, geveld door twee flauwe windstoten. 333 jaar na de tragedie kwam het, exact zestig jaar geleden, in zijn geheel weer boven water. De miskleun werd uiteindelijk toch nog een succes.

Op 10 augustus 1628 is Stockholm in feeststemming. Na twee jaar bouwen is de trots van Zweden eindelijk klaar. De Vasa – letterlijk: “koninklijk schip” – staat voor zijn eerste reis. Het is de machtigste ...