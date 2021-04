Belgen in het buitenland: Keulen boekt tweede opeenvolgende zege, Wout Faes pakt rood

Het Keulen van Sebastiaan Bornauw heeft vrijdag een belangrijke 2-3 zege geboekt bij Augsburg in de Bundesliga.

Drie dagen na de verrassende 2-1 overwinning tegen RB Leipzig legde degradatiekandidaat Keulen Augsburg over de knie. Ondrej Duda (8., 33.) en Florian Kainz (23.) zorgden voor een 0-3 ruststand. Maar via Robert Gumny (54.) en Ruben Vargas (62.) kwam Augsburg in de tweede helft nog opzetten. Bornauw speelde de hele match.

Met 29 punten klimt Keulen naar de 16e stek, die plaats komt op het einde van het seizoen neer op een play-off voor het behoud. Het team van Bornauw nadert tot op één punt van Werder Bremen en Arminia Bielefeld, die dit weekend nog spelen. Nummer 17 Hertha Berlijn telt 26 punten, maar heeft wel drie wedstrijden minder gespeeld. Augsburg is 12e met 33 punten.

In de Ligue 1 verloor het Reims van Wout Faes en Thomas Foket, beiden in de basis, met 1-3 van Marseille. Dimitri Payet (41.) en Arek Milik (45.+2) beantwoordden nog voor de rust de openingstreffer van Nathanaël Mbuku (38.). Faes maakte het met een tweede gele kaart in de 69e minuut erg moeilijk voor Reims om de achterstand nog weg te werken. Payet pikte in de 76e minuut nog een tweede doelpunt mee. Thibault De Smet kwam bij Reims niet van de bank af.

Reims is voorlopig elfde met 41 punten. Marseille klimt naar de vijfde plaats met 55 punten.

Onderin de Eredivisie won Willem II met 1-0 van RKC Waalwijk. Het team van Zeljko Petrovic scoorde in de 54e minuut via Vangelis Pavlidis. Bij Willem II werd Tresor Ndayishimiye in de 78e minuut naar de kant gehaald. Voor RKC speelde Thierry Lutonda heel de match. Lennerd Daneels, die vervangen werd door Cyril Ngongé, en Anas Tahiri gingen in de 70e minuut naar de kant.

RKC is 14e met 26 punten. Willem II staat een plaats lager met 25 punten, het heeft drie punten meer dan nummer 16 VVV-Venlo en 4 punten meer dan nummer 17 FC Emmen. De twee laatstgenoemde clubs spelen nog dit weekend. De nummers 17 en 18 degraderen, de 16e speelt barrages voor het behoud.