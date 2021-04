“Nu is het moment: trek het voetbal uit de handen van de Couckes, vage Russische oliemannetjes en Saudische prinsen”

Het zal eens geen Italiaan zijn die de voetbalwereld naar zijn hand probeert te zetten. In Juventus-voorzitter Andrea Agnelli schuilt blijkbaar al jarenlang een Berlusconi. Ik herinner mij precies wat ik dacht toen ik voor het eerst dat strakgetrokken hoofd, met de navel op het achterhoofd, op de eretribune van AC Milan zag zitten: nu zijn we verloren. Ik wist toen nog niet hoe het zich allemaal zou gaan ontwikkelen, maar achteraf kan je zeggen dat er een bijna rechte lijn van Berlusconi naar Marc Coucke is te trekken.