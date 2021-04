Biden gaat Armeense genocide tijdens WO I erkennen na gesprek met Erdogan die de massamoord dan weer een “leugen” noemde

Joe Biden zal zaterdag de eerste Amerikaanse president worden die de Armeense genocide erkent, een dag nadat zijn Turkse collega Recep Tayyip Erdogan hem waarschuwde voor steun aan wat hij een “leugen” noemde.

De Armeense genocide wordt erkend door meer dan twintig landen en vele historici, maar door Turkije met klem betwist.

Een woordvoerster van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei vrijdag dat zaterdag een “aankondiging” over de “Armeense genocide” mag worden verwacht, en liet daarmee weinig twijfel bestaan over het besluit van Joe Biden, die voor zijn verkiezing had beloofd het voortouw te nemen in de kwestie.

Aan de telefoon met de Turkse president uitte de bewoner van het Witte Huis zijn wens om een “constructieve bilaterale relatie” op te bouwen, aldus het beknopte Amerikaanse verslag, waarin de noodzaak wordt aangehaald voor een “doeltreffend beheer van meningsverschillen”. Ankara van zijn kant benadrukte “het strategische karakter van de bilaterale betrekkingen” en het belang van “nauwere samenwerking”. Biden en Erdogan hebben afgesproken elkaar in juni te ontmoeten in de marge van de NAVO-top in Brussel.

Ondanks de jarenlange druk van de Armeense gemeenschap in de Verenigde Staten heeft geen enkele Amerikaanse president ooit het risico genomen Ankara, een historische bondgenoot van Washington en lid van de NAVO, boos te maken. De Armeniërs schatten dat 1,5 miljoen van hun inwoners tijdens de Eerste Wereldoorlog systematisch zijn vermoord door troepen van het Ottomaanse Rijk, dat toen geallieerd was met Duitsland en Oostenrijk-Hongarije. Ze herdenken deze genocide elk jaar op 24 april.