Moeder van ontvoerd Frans meisje uitgeleverd door Zwitserland en aangeklaagd: “Ze gaf toe dat ze het gedaan heeft”

De moeder van Mia, die opdracht gaf tot de ontvoering van haar eigen 8-jarige dochter, werd vrijdag in Nancy aangeklaagd, nadat ze door Zwitserland aan Frankrijk was uitgeleverd. Dat heeft het parket bekendgemaakt.

Lola Montemaggi (28) zat sinds zondag in voorlopige hechtenis in het kanton Vaud in Zwitserland, waar ze met haar dochtertje was aangetroffen en opgepakt.

Ze werd vrijdagochtend door de Zwitserse autoriteiten uitgeleverd aan Frankrijk en ‘s avonds werd ze aangeklaagd wegens “ontvoering van een minderjarige jonger dan 15 jaar met een georganiseerde bende” en “ontvoering van een minderjarige naar een locatie buiten het grondgebied van de Republiek”, aldus de procureur van Nancy omstreeks 22.45 uur.

De moeder wilde de organisatie van de ontvoering van Mia niet in detail beschrijven, “maar ze gaf wel toe dat ze het gedaan had en wilde haar daad rechtvaardigen en legitimeren”, voegde de procureur nog toe.

Lola Montemaggi (28) zat sinds zondag in voorlopige hechtenis in het kanton Vaud in Zwitserland. Nu is ze uitgeleverd aan Frankrijk. Foto: AFP

“Ze kon het niet verdragen haar dochter niet te zien, ze waren zo sterk verbonden (...) Het was voor haar onvoorstelbaar, daarom heeft ze zich laten meesleuren en niet de juiste keuze gemaakt”, zei de advocaat van Montemaggi.

“Ze voelde zich gevangen, verloren, er werd niet naar haar geluisterd. Ze heeft niet de juiste keuze gemaakt en dat weet ze, ze begrijpt het”, voegde hij eraan toe.

Samen met haar werd ook een Fransman, met de bijnaam”Romeo” uitgeleverd. Die zou haar geholpen hebben bij haar vlucht in Zwitserland. Hij werd aangeklaagd vanwege “ontvoering met verzwarende omstandigheden en criminele samenzwering”.

Ook een derde persoon is vrijdagmiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter.