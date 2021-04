Rustige muziek, om 22 uur naar huis: zo zal een terrasbezoek er na 8 mei uitzien

Het Overlegcomité heeft de voorwaarden voor het heropenen van de terrassen heeft vastgelegd. Aan deze regels zullen jij en de horeca-uitbater moeten voldoen voordat je een drankje kunt nuttigen.

• De algemene voorzorgsmaatregelen van vorige zomer blijven gelden: je tafel moet minstens anderhalve meter van die van andere gezelschappen staan. Je dient aan je eigen tafel te blijven. En als je toch niet aan tafel zit, dien je een mondmasker te dragen. Het personeel moet ook een mondmasker opzetten.

• Je mag met maximaal vier personen aan één tafel plaatsnemen. Die personen hoeven niet allemaal uit dezelfde ‘bubbel’ te komen: je mag dus ook met niet-gezinsleden en andere personen dan uw knuffelcontact op stap. Als je alleen met gezinsleden op café gaat, en je gezin bestaat uit meer dan 4 personen, dan mogen jullie wel allemaal samen zitten.

• Zitten aan een tafeltje is verplicht. Je mag niets consumeren aan de bar, of rechtstaand. Ook zelf iets gaan bestellen is verboden: de ober moet je aan tafel bedienen.

• Elk terras mag aan in totaal aan maximaal 50 personen plaats bieden.

• De cafés en restaurants mogen alcoholische dranken serveren, ook na 20 uur. Ze mogen die echter alleen verkopen aan wie de drankjes ter plekke nuttigt. Take-away van alcoholische dranken is verboden.

• Voor 8 uur ’s morgens blijven de terrassen dicht. Je mag op het terras blijven zitten tot 22 uur. Het personeel mag daarna ook nog afruimen, het café hoeft daarvoor niet vroeger te sluiten.

• Dansen zit er nog niet in. Versterkte muziek mag ook niet luider staan dan 80 decibel. Dat komt in de praktijk neer op rustige achtergrondmuziek.

• Binnengaan is alleen toegestaan om het toilet te gebruiken. Als het terras alleen te bereiken via het gebouw, dan mag je wel door het café of restaurant heen om je naar je tafel te begeven.

• De tafels mogen maar deels beschut zijn. Het terras moet namelijk minstens aan één volledige zijde helemaal geopend zijn, ongeacht de weersomstandigheden. Terrassen in bijvoorbeeld een winkelcentrum tellen daarom niet mee.

• Na het verlaten van het terras geldt er geen avondklok meer. Maar voor wie tot na middernacht ergens buiten blijft napraten, is het samenscholingsverbod wel van toepassing. Vanaf dan mag je nog met maximaal drie personen samen buiten komen: zeker één iemand moet dan dus vervroegd afscheid nemen. Ook hier gelden grotere huishoudens als enige uitzondering.