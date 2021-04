Wouter Beke: “Pinksteren wordt het kantelpunt”

Eind mei moet de helft van alle Vlaamse volwassen een eerste prik hebben gekregen. Dat wordt een kantelpunt, zegt Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke in een interview met De Standaard. “Dan moeten we de samenleving teruggeven aan de mensen.”

De deadline van 11 juli - alle volwassenen een eerste prik - is nog steeds haalbaar zegt Beke. “Nee, de situatie is niet uitzichtloos. De hemel klaart zelfs al eerder dan 11 juli op”, zegt hij aan de De Standaard. Want tegen Pinksteren - dit jaar op 23 mei - “of ten laatste eind mei willen we alle 65-plussers en mensen met een onderliggende aandoening een eerste keer gevaccineerd hebben”. Volgens de minister vormen die twee groepen samen vormen “toevallig exact de helft van de in te enten volwassenen in Vlaanderen”. Dan zal de druk op de ziekenhuizen dalen, wat meer mogelijkheden moet scheppen.

Volgens Beke zullen we tegen dan het ‘gewone leven’ grotendeels kunnen hernemen. Maskers en afstand op het OV zullen nog wel moeten en ook massa-evenementen zullen pas mogelijk zijn in het tweede deel van de zomer. “Tot het einde van het jaar moeten we waakzaam blijven. Maar mensen moeten dan opnieuw bij elkaar thuis kunnen afspreken en elkaar ontmoeten.”