Burgemeester Brecht: “Brand absoluut nog niet onder controle”, Defensie verontschuldigt zich

Brecht - Defensie heeft zich verontschuldigd voor de brand op het militair domein en natuurgebied Groot Schietveld in Brecht. “Wij betreuren de schade die de vlammen hebben aangericht, maar zijn opgelucht dat er geen slachtoffers zijn gevallen”, klinkt het in een mededeling. Nog volgens Defensie zou de brand onder controle zijn, al spreekt de burgemeester van Brecht dat tegen. “De brand is absoluut nog niet onder controle”, klinkt het bij VRT.

“Defensie verontschuldigt zich bij de bevolking voor het ongemak dat de brand heeft veroorzaakt en dankt de Belgische en Nederlandse brandweer, het leger en allen die bij de bestrijding van de brand hebben geholpen”, klinkt het in een persbericht. Volgens de VRT zal Defensie nu een onderzoek starten naar wat er exact is fout gelopen. Kleine brandjes komen wel vaker voor bij schietoefeningen, maar doorgaans kunnen die snel worden geblust met zand of ander blusmateriaal. In geval van nood heeft Defensie op het terrein een brandweerwagen, maar vrijdag bleek die niet ter plekke.

“Brand niet onder controle”

In het bericht staat verder dat de brand onder controle zou zijn, maar dat spreekt burgemeester Sven Deckers (N-VA) tegen. “De brand is absoluut nog niet onder controle”, klonk het zaterdag in ‘De ochtend’ op Radio 1. Hij is bang dat de omvang van de brand ook veel groter is dan eerst werd gedacht. “Voorlopig is het niet veilig, ook niet voor de geëvacueerde bewoners om nu al terug naar huis te kunnen keren.”

De grote brand, die vrijdag minstens 500 hectare van het Groot Schietveld in Brecht en Wuustwezel in de as legde, is een ecologische ramp. Wat ’s ochtends nog controleerbaar leek, liep door de draaiende wind, moeilijke toegankelijkheid en de meerdere vuurhaarden compleet uit de hand. Inwoners zijn woest dat hoogstwaarschijnlijk schietoefeningen van het leger hiertoe hebben geleid.

Ontruimd

De brand woedde hevig op het grondgebied van Gooreind (Wuustwezel). Er werd beslist om de aanpalende camping Keienven in de Fazantendreef en een wijk naast het natuurgebied te ontruimen. In de camping waren zo’n 240 mensen aanwezig en het gaat om zowat 400 woningen in de wijk. Zij konden de nacht niet thuis doorbrengen en kunnen voorlopig dus ook niet terug naar huis, volgens burgemeester Deckers.

“De brandweer werkt met man en macht en legt de focus momenteel om alle bewoners zo snel mogelijk naar huis te krijgen”, klinkt het zaterdag bij de gemeente Wuustwezel. “We begrijpen dat dit voor de bewoners geen goed nieuws is. Er zijn echter heropflakkeringen van de brand. De brand is omschreven, maar niet onder controle. Een veilige terugkeer is niet mogelijk. Het heeft dus geen zin je naar je woning te begeven.”

Enkel in uiterste nood (omwille van huisdieren of medicijnen) kunnen inwoners zich aanmelden en registreren bij de politie voor een kort bezoek aan de woning. Vanaf 10 uur is het opvangcentrum Schoolhuis terug open voor alle geëvacueerde bewoners. Ook aan inwoners in de hotels wordt aanbevolen zich naar het opvangcentrum te begeven.

Twee opflakkeringen al bestreden

Afgelopen nacht werden twee heropflakkeringen met succes de kop worden ingedrukt. Er blijven volgens de gemeentebesturen van Brecht en Wuustwezel hotspots waar de hitte intens blijft en die soms moeilijk bereikbaar zijn, maar er was geen uitbreiding van de brandzone.

Ook zaterdag kunnen er nog rookpluimen uit het gebied opstijgen. Wie daar hinder van ondervindt, sluit best ramen en deuren of schakelt de ventilatie in de wagen uit.