Vorig jaar nog in de Jupiler Pro League, nu zijn Larin en David al cruciaal in de titelstrijd in Frankrijk en Turkije: “Dit hadden we niet zien aankomen”

Cyle Larin en Jonathan David maakten vorig jaar nog furore in de Jupiler Pro League. Larin werd vorig seizoen door Besiktas verhuurd aan Zulte-Waregem. Zulte-Waregem lichtte de aankoopoptie niet, al was dat wel het plan. David was de grote man bij AA Gent en maakte in de zomer de overstap naar Lille. In veel Europese competities is er geen echte titelstrijd, maar in de Turkse en Franse competitie is het spannender dan ooit, mede dankzij de twee spitsen.