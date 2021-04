Rangers knoopt gesprekken aan met Sakala (die aan laatste matchen bij KV Oostende begint)

Oostende - Fashion Sakala (24) begint straks aan zijn afscheidstournee voor KV Oostende. Een nieuw contract komt er waarschijnlijk niet, en ondertussen praat de Zambiaanse spits met Rangers. De Schotse landskampioen kan hem deze zomer gratis ophalen aan zee. Een domper voor KVO, dat verschillende contractvoorstellen geweigerd zag en dus geen transfersom krijgt.

Momenteel is Sakala aan zijn derde seizoen bij KV Oostende bezig, en dat is meteen ook zijn meest succesvolle. Met 13 competitiegoals ligt de Zambiaan mee aan de basis van het beresterke seizoen van de Kustboys en de vijfde plaats. Bij KV Oostende probeerde men Sakala dit seizoen verschillende keren langer aan zich te binden, maar verschillende voorstellen werden geweigerd. De kans dat er in extremis toch nog een nieuwe overeenkomst komt, is piepklein.

Sakala heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij klaar is voor een stap hogerop, en als vrije speler is zijn onderhandelingspositie nu eenmaal een pak sterker. Sakala werd in de zomer van 2018 overgenomen van Spartak Moskou B. Zijn marktwaarde wordt ondertussen geraamd op zo’n 2,5 miljoen euro, waar Oostende straks dus wel geen euro van ziet.

Nog geen overeenkomst

Rangers is alvast geïnteresseerd: de Schotse landskampioen nam contact op met de entourage van de Zambiaan en er waren al gesprekken. Dat circuleerde al enkele dagen in de Britse media en werd nu bevestigd aan onze redactie. In kannen en kruiken is de overeenkomst echter nog niet. De ploeg van Steven Gerrard moet afrekenen met andere geïnteresseerde ploegen uit het buitenland.

Een afscheid is dus nakende. “Ik speel in een van de beste competities van Europa en ik ben hier gelukkig”, vertelde Sakala in januari nog. Toen had hij een eerste voorstel van Oostende al geweigerd. Toen dook er al interesse op uit het Midden-Oostende, al ziet Sakala dat niet zitten om sportieve redenen.