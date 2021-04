Rombouts brengt biologisch afbreekbare koffiefilter op de markt

Op de 125ste verjaardag van Rombouts, lanceert het koffiebedrijf een koffiefilter die thuis gecomposteerd kan worden. Het is een ecologische variant van de filter die het bedrijf grootgemaakt heeft. De duurzame koffiefilter zal later dit jaar verkrijgbaar zijn in de supermarkt in vijf verschillende varianten.

Met de nieuwe ecologische filter wil Rombouts een voortrekkersrol vervullen in de reductie van plastic afval, zegt het bedrijf in een persbericht. De koffiefilter bestaat uit uitsluitend natuurlijke en milieuvriendelijke materialen. Daarnaast is het karton voor de verpakking afkomstig uit ecologisch beheerde bossen en is de folie volledig recycleerbaar. Met deze nieuwe variant hoopt het bedrijf jaarlijks 145 ton wegwerpplastic te besparen.

Het Belgisch koffiebedrijf kende een doorbraak tijdens de Wereldtentoonstelling in Brussel in 1958. Rombouts bracht toen de eerste koffiefilter op de markt. Vandaag staat de achterkleinzoon van oprichter Frans Rombouts aan het hoofd en verkoopt het merk wereldwijd 60 miljoen filters per jaar.