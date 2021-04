Brokstukken aangetroffen, vermoedelijk van vermiste onderzeeër: hoop op overlevende opvarenden vrijwel onbestaande

Een Indonesisch zoekteam heeft brokstukken aangetroffen die vermoedelijk van de vermiste onderzeeër afkomstig zijn. Dat meldt de legerleiding aan Reuters.

Nog volgens de legerleiding ligt de duikboot op een diepte van 850 meter, dat blijkt uit nieuwe scans. Ook herbevestigde hij dat het schip vermoedelijk zonder zuurstof is komen te zitten. Er is weinig hoop meer voor de opvarenden.

Het contact met de onderzeeër ging woensdag op zo’n 95 kilometer van de kust van Bali verloren. Tijdens een oefening van een torpedo-aanval verdween het schip van de radar, aldus de autoriteiten.

Aanvankelijk werd vermoed dat de KRI Nanggala-402 zich tussen de 600 en 700 meter onder water bevindt. De 44 jaar oude onderzeeër is echter gebouwd om maar tot 500 meter diepte te duiken. Intussen is gebleken dat de duikboot nog dieper ligt.

LEES MEER. Klok tikt voor bemanning: vermiste onderzeeër dreigt op één na dodelijkste ongeval in ruim 20 jaar te worden

Een zoekteam heeft vanuit een helikopter een olievlek waargenomen op de plek waar de onderzeeër voor het laatst is gelokaliseerd. Of die olievlek verband houdt met een ongeval, is nog niet duidelijk.

De Indonesische marine schatte dat de bemanning maximaal voor 72 uur aan zuurstof bij had. Die 72 uur waren zaterdagochtend om 2 uur lokale tijd afgelopen. “Er is nog geen vooruitgang”, moest marinewoordvoerder Julius Widjojono toegeven. “Ik hoop dat we de boot deze namiddag terugvinden. We blijven de zone onderzoeken.” Intussen zijn honderden militairen en een twintigtal boten in de weer om de KRI Nanggala 402 terug te vinden. Onder meer Australië en de Verenigde Staten kwamen hulp bieden.