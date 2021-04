Elke dag schieten, soms met zwaar geschut: hoe kon een oefening van Defensie zo fout uitdraaien?

Brecht / Brasschaat -

Bij de brand in Brecht zijn intussen al 700 hectaren in vlammen opgegaan. De brand ontstond op een schietbaan van Defensie in Brecht, te midden een natuurgebied. Waarom wordt net daar geoefend? En hoe is het zo fout kunnen lopen? “Het klopt dat de brandweerwagen in onderhoud was. Het klopt niet dat we geen militairen meer hebben die de wagen kunnen bedienen.”