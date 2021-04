Leeftijdsgrens AstraZeneca verlaagd van 56 naar 41 jaar, geen minimumleeftijd voor Johnson&Johnson

De leeftijdsgrens voor het vaccin van AstraZeneca wordt verlaagd van 56 jaar naar 41 jaar. Voor Johnson&Johnson, dat met eenzelfde risico op trombose kampt, komt er geen minimumleeftijd.

De minimumleeftijd om het vaccin van AstraZeneca te krijgen wordt verlaagd van 56 naar 41 jaar. Dat hebben de minister van Volksgezondheid beslist, dat laat Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) via Twitter weten. Die leeftijdsgrens is er gekomen omdat er op jongere leeftijd een groter risico is op een zeldzame vorm van trombose. Nu wordt de grens verlaagd en komen ook de veertigers al in aanmerking.

De mensen die al een eerste prik van AstraZeneca hebben gekregen, krijgen ook hun tweede prik, ongeacht de leeftijd. Het is op dit moment namelijk niet duidelijk of het risico verandert na één of twee prikken. Vanaf volgende week begint die tweede prik.

Tegelijk hebben de ministers ook een beslissing genomen over het Johnson &Johnson-vaccin dat nu op de markt komt. Daar is een gelijkaardig risico op trombose voor de mensen jonger dan 50 jaar. In de Verenigde Staten zijn er acht gevallen geweest. Maar hier komt geen leeftijdsgrens. De vaccinatie, die met één prik gebeurt, gaat voor iedereen van start.

Ten slotte hebben de ministers beslist dat de zwangere vrouwen prioritair gevaccineerd worden.