Anderlecht ziet middenvelder Majeed Ashimeru geblesseerd uitvallen in gewonnen oefenmatch tegen KV Oostende

Een week geleden streden Anderlecht en Oostende nog voor de Champions’ play-offs, nu speelden ze een oefenmatch tegen elkaar. Een dynamisch paars-wit was te sterk voor KVO: 0-3. Bruun Larsen scoorde als snelle spits, de jonge defensie Debast-Lissens bleef stevig overeind en Cullen stuwde het team vooruit. Grote domper voor Anderlecht was de enkelblessure van middenvelder Majeed Ashimeru.

Over een week starten de play-offs. Terwijl KV Oostende zijn positie in Play-off 2 wil bestendigen, hoopt Anderlecht zijn sterke reeks van 12 op 12 voort te zetten. In het oefenduel aan zee ging paars-wit alvast op zijn elan door. Met veel dynamiek en druk stond het na 11 minuten al op een 0-2 voorsprong.

Bij beide teams ontbraken wel een paar sleutelspelers. Zo begon Anderlecht zonder Nmecha, Trebel, Sambi Lokonga en Miazga, terwijl KVO het deed zonder Gueye, D’Arpino, Hjulasager en Hendry. Dat liet zich bij de kustploeg meer voelen dan bij de bezoekers. De jonge Freddie Jäckel moest de defensieleider zijn, maar ging in de aanvangsfase twee keer kinderlijk in de fout. Een slechte kopbal en een fout ingeschatte tackle werden afgestraft door de snelle Jacob Bruun Larsen.

Het experimentje met Bruun Larsen als diepe spits lijkt wel iets voor herhaling vatbaar. De Deen speelde voortdurend op het randje van de buitenspellijn en probeerde de ruimte in de rug van de defensie te benutten. Al is dat uiteraard makkelijker tegen een ploeg die geen laag blok zet. Zoals gebruikelijk zette Oostende hoge pressing, maar Anderlecht voetbalde zich vaak goed onder de druk uit en schakelde snel om. Dat lukte goed met pocketvoetballers als Verschaeren, El Hadj, terwijl ook Cullen goed draaide.

Bij KVO waren er een aantal die moeite hadden om het niveau op te pikken of überhaupt mee te kunnen. Niet alleen voor Jäckel was het spartelen, dat gold ook voor Ndicka en Indy Boonen. De thuisploeg beperkte zich vooral tot afstandsschoten die Wellenreuther goed pakte. Uitgespeelde aanvallen waren er amper bij. Ook omdat het jonge defensieve duo van paars-wit - Zeno Debast (17) en Lucas Lissens (19) - goed standhield.

Ook Diaby scoort

Oostende bracht na de rust wat extra power in met D’Arpino, Hjulsager en Kvasina. Het ging er soms erg stevig aan toe en bij één zo’n duel liep het fout toen Ashimeru een tackle te verwerken kreeg op zijn enkel en de Ghanees ging schreeuwend neer. Hij moest van het veld gedragen worden en dat zag er niet goed uit. Als zijn play-offs of zijn aankoopoptie maar niet in gevaar komen.

Kompany bleef zijn troepen aanmoedigen in drie talen. Al begon Vince The Prince zich soms ook te ergeren aan het nonchalantere spel. Als Mukairu wil dat RSCA straks zijn aankoopoptie licht, zal hij meer moeten tonen. Oostende had nu meer balbezit en zelfs Jäckel herpakte zich. Alleen liep de thuisploeg bij een goeie tegenstoot toch tegen de lamp. Amuzu zette voor en Diaby duwde de 0-3 binnen. KVO zocht wel nog naar een eerredder, maar die kwam er niet. Erger nog: Theate viel nog uit. Beide teams kunnen nu lessen trekken richting de play-offs. Anderlecht hoopt vooral dat de blessure van Ashimeru niet al te ernstig is.

KV OOSTENDE 0 - ANDERLECHT 3

GOALS: 5’ Bruun Larsen 0-1, 11’ Bruun Larsen 0-2, 60’ Diaby (Amuzu) 0-3

KV OOSTENDE (eerste helft): Hubert, Tanghe, Jäkel, Theate, Bataille, Marquet, Vandendriessche, Boonen, Ndicka (67’ Patoulidis), Thiam, Sakala

KV OOSTENDE (tweede helft): Castro, Tanghe (Dewaele), Jäckel, Theate, D’Haese, D’Arpino, Hjulsager, Bätzner, Thiam (Vanhulle), Kvasina

ANDERLECHT (eerste helft): Wellenreuther, Murillo, Debast, Lissens, Mykhaylichenko, Cullen, Ashimeru, El Hadj, Verschaeren, Amuzu, Bruun Larsen

ANDERLECHT (tweede helft): Verbruggen, Sardella, Debast, Lissens, Lawrence, Cullen, Ashimeru (50’ Arnstad), Mukairu, Diaby, Amuzu (70’ Stroeykens), Bruun Larsen (89’ Mehsattou)