Chelsea-baas Abramovich excuseert zich voor Super League-plan: “Beslissing die we niet hadden moeten nemen”

Chelsea-eigenaar Roman Abramovich en het bestuur van de Londense voetbalclub hebben zaterdag hun excuses aangeboden voor hun beslissing zich aan te sluiten bij de Super League.

De nieuwe topcompetitie strandde al binnen enkele dagen na de aankondiging nadat voetbalfans in heel Europa woedend hadden gereageerd op de plannen. “De eigenaar en het bestuur van de club begrijpen dat het toetreden tot zo’n competitie een beslissing was die we niet hadden moeten nemen”, luidt het op de website in een lange verklaring. “Het is een besluit dat we ten zeerste betreuren.”

De club trok zich twee dagen na de presentatie van de plannen al terug na felle protesten van de fans. Chelsea zegt aanvankelijk te hebben willen toetreden om de club ook in de toekomst te laten behoren tot de voetbalelite. “We hebben daarna de tijd genomen om met de verschillende supportersgroeperingen te spreken en te luisteren naar hun zorgen. Onze ambitie is altijd geweest de beste club van de wereld te zijn, zowel op als naast het veld.”

Chelsea stelt dat het veel waarde hecht aan de dialoog met fans en andere betrokkenen. “Alleen in dit geval, vanwege de geheimhouding, was dat niet mogelijk”, betreurt de club.