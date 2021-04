Axel Witsel zet deur open voor terugkeer naar Standard na carrière: “Ik volg een trainerscursus”

Rode Duivel Axel Witsel (32) heeft de deur opengezet voor een terugkeer naar Standard na afloop van zijn carrière. De middenvelder van Borussia Dortmund, die goede vrienden is met huidig Standard-coach Mbaye Leye, volgt immers een trainerscursus bij de Rode Duivels. “Mijn tweede carrière beginnen waar het allemaal begonnen is zou mooi zijn”, vertelt hij in La Dernière Heure.

Witsel werd door de Waalse krant geïnterviewd naar aanleiding van de bekerfinale tussen Genk en Standard en zijn nauwe band met Mbaye Leye, de huidige hoofdtrainer van de Rouches. De twee speelden één seizoen samen bij Standard maar zijn sindsdien contact blijven houden. “We bellen vaak na een match”, zegt de Rode Duivel. “Hij vertelt me dan zijn gevoel van aan de zijlijn en ik vertel hem het mijne. Zeker na mijn blessure (Witsel viel in januari uit met een achillespeesblessure, nvdr) volg ik veel matchen van Standard.”

Gevraagd of een terugkeer naar Standard na zijn spelerscarrière een mogelijkheid zou kunnen zijn, laat de middenvelder er weinig twijfel over bestaan. “Bij Standard ben ik groot geworden en heb ik supermooie jaren beleefd. Ik volg momenteel mijn trainerscursus samen met andere Rode Duivels zoals Lukaku, De Bruyne of Mertens. Ik weet nog niet in welke rol ik zou kunnen terugkeren, maar als ik mijn tweede carrière zou kunnen beginnen waar het allemaal begonnen is voor mij, zou dat mooi zijn.”

Witsel speelde van 2006 tot 2011 voor Standard. Hij werd twee keer kampioen in Luik, won één keer de Beker van België en kreeg de Gouden Schoen.