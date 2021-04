16-jarige leerling neergestoken voor school in Antwerpen

Kiel - Een 16-jarige jongen is vrijdagmiddag neergestoken voor zijn school op de VIIde-Olympiadelaan op het Kiel in Antwerpen. De daders konden ontkomen, ze worden opgespoord door de politie.

De lokale recherche van de Antwerpse politie is volop bezig met een onderzoek naar een steekpartij op het Kiel. Een 16-jarige leerling van het Stedelijk Lyceum Olympiade kreeg daar vrijdagmiddag voor het schoolgebouw in de VIIde-Olympiadelaan een messteek ter hoogte van zijn ribben. “Het slachtoffer kon nog een bakkerij inlopen, in afwachting van de hulpdiensten”, bevestigt Willem Migom, woordvoerder van de politiezone Antwerpen. “Zijn toestand werd aanvankelijk als levensbedreigend beoordeeld maar stabiliseerde in de loop van de dag.” Vrijdagavond al kon de jongen een eerste keer verhoord worden.

De politie kon in de buurt van de feiten een mes terugvinden, vermoedelijk gaat het om het wapen dat gebruikt werd bij de steekpartij. Het mes werd meegenomen voor verder sporenonderzoek. Ook camerabeelden uit de buurt zullen onderzocht worden om de daders van de steekpartij te vatten. Volgens onze informatie is er sprake van een viertal verdachten, mogelijk ook minderjarigen.

Wat het motief of de aanleiding voor de steekpartij was, wordt nog onderzocht.

De ouders van de leerlingen van het Stedelijk Lyceum kregen vrijdag meteen een bericht van de directie over de feiten. “We willen de leerlingen en de collega’s bedanken voor hun serene en volwassen reactie op dit voorval”, luidt het. Leerlingen die getuige waren van de steekpartij worden door de school ondersteund. “Iedereen die hierover een gesprek wil is welkom bij onze leerlingenbegeleiders”, meldde de directie nog.