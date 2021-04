Real-voorzitter Perez spreekt dreigende taal: “Clubs kunnen niet zomaar uit Super League stappen”

Florentino Perez, voorzitter van Real Madrid en de grote bezieler van de ten grave gedragen Super League, heeft in de Spaanse krant AS dreigende taal gesproken. Nadat het overgrote deel van de clubs die aan de Europese topcompetitie zouden meedoen zijn staart introk, was Perez logischerwijs not amused . “Ik ga niet uitleggen wat een bindend contract is, maar feit is wel dat de clubs niet zomaar kunnen opstappen uit de Super League”, klonk het onder meer.

“Sommige clubs werden onder druk gezet en moesten daardoor zeggen dat ze uit de Super League zouden stappen. Maar dit project, of toch iets dat er hard op moet lijken, zal uitgevoerd worden, en hopelijk is dat in de nabije toekomst”, koestert Perez nog steeds de hoop op een Europese supercompetitie.

Perez haalde in de krant ook nog uit naar UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. Die had eerder deze week immers sancties aangekondigd tegen de Super League-clubs. “Hij heeft zich niet gedragen zoals een UEFA-voorzitter zich hoort te gedragen”, klinkt het bij de grote baas van Real Madrid. “Alles wat er gebeurd is, beledigingen en bedreigingen inbegrepen, is betreurenswaardig. Bovendien kan UEFA de clubs niet tegenhouden, want de Europese wetgeving verbiedt monopolies. Een rechter heeft dat reeds duidelijk gemaakt.”

Volgens Perez is een Super League de enige remedie tegen een financiële catastrofe voor het Europese voetbal. “Ofwel doen we er nu iets aan, ofwel zullen er veel clubs onderuitgaan.”