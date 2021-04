Regionale spreiding Defensie krijgt steeds meer vorm

De verhuis van drie gevechtseenheden van de Landcomponent van het Belgische leger krijgt meer en meer vorm. De stap is bedoeld om de militaire eenheden beter regionaal te spreiden, om zo ook de aanwerving van nieuwe rekruten te bevorderen.

Maandag nemen militairen van het gemotoriseerde infanteriebataljon 1/3 lansiers uit het Luxemburgse Marche-en-Famenne hun intrek in het kwartier Rucquoy in Doornik. In de namiddag zal daarvoor een officiële ceremonie plaatsvinden. Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS), zelf afkomstig uit Doornik, zal daarbij aanwezig zijn, net als de burgemeester van Doornik, Paul-Olivier Delannois, en de commandant van de Landcomponent, generaal-majoor Pierre Gérard.

In november vorig jaar kwam de 17de compagnie van het 3e Bataljon Parachutisten (3 Para) uit het Antwerpse Tielen al aan in het militaire kwartier in Semmerzake, een deelgemeente van het Oost-Vlaamse Gavere.

Lokale carrière

Na de zomer neemt dan weer een compagnie (150 militairen) van het Eerste Bataljon Carabiniers Prins Boudewijn-Grenadiers uit het Limburgse Leopoldsburg haar intrek in het kamp Lombardsijde aan de kust. Ook het wagenpark, waaronder de Dingo-pantservoertuigen, verhuist mee.

De verhuis van de militairen is bedoeld om operationele compagnieën te vestigen in de provincies Henegouwen, Oost- en West-Vlaanderen. Door de mogelijkheid van een lokale carrière aan te bieden, hoopt de Landcomponent de tevredenheid van militairen te verhogen en de aantrekkelijkheid van het beroep bij jongeren te verbeteren, aldus Defensie.

Volgens een hooggeplaatste militaire verantwoordelijke is het de bedoeling dat de militaire eenheden operationeel zijn in hun nieuwe locaties tegen midden volgend jaar.