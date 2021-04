Samuel Bastien over bekerfinale: “Vol vertrouwen, maar we moeten op onze hoede zijn”

Standard-middenvelder Samuel Bastien maakt zich op voor zijn eerste finale van de Beker van België, zondagavond (20u45) in het Koning Boudewijnstadion tegen Racing Genk. “Iedereen heeft vertrouwen.”

“Ik denk niet dat we ons seizoen kunnen redden in één wedstrijd, maar een zege zou ons zeker goed doen. We hebben enorm veel punten verloren dit seizoen”, verklaarde Bastien op de persconferentie daags voor de match. “Ik voel me goed, de wedstrijd van morgen is belangrijk. Voor zulke matchen zijn we voetballer geworden.”

In de competitie hielden Standard en Genk elkaar twee keer in bedwang. In augustus werd het 0-0 in Luik. In maart wisten de Rouches in Genk in het slot een punt uit de brand te slepen: 2-2. “Genk is een goede ploeg, die over veel troeven beschikt”, aldus Bastien. “We hebben gezien dat we wedstrijden door details kunnen verliezen, door een gebrek aan concentratie. En net dat is belangrijk in een finale.”

Na een 10 op 12 wist Standard zich alsnog te plaatsen voor de Europe play-offs. “Iedereen heeft vertrouwen. Het is eenvoudiger zo de match aan te vatten. Maar we moeten op onze hoede zijn. We gaan alles geven om te winnen”, aldus Bastien, die het opdagen van de supporters in Luik om de Rouches uit te wuiven wel kon appreciëren. “We wisten niet dat ze daar zouden zijn. We zullen het voor hen doen.”