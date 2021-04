PREMIER LEAGUE. Liverpool slikt opnieuw late gelijkmaker en laat dure punten liggen

Liverpool is er opnieuw niet in geslaagd om de drie punten te pakken. Tegen Newcastle leek het lange tijd op weg naar de zege, maar in de slotseconden zorgde Joe Willock alsnog voor een koude douche. Door het 1-1-gelijkspel doet Liverpool een slechte zaak in de strijd om Europees voetbal.

De wedstrijd kon nochtans niet beter beginnen voor de Reds. Mo Salah zette de uittredende landskampioen immers al na vier minuten op voorsprong na een sublieme aanname en dito afwerking.

Liverpool had eigenlijk de hele wedstrijd de controle, maar liet na de score verder uit te diepen. En dat zou het zich in het slot beklagen. Eerst kwam het nog goed weg wanneer een goal van Callum Wilson werd afgekeurd na tussenkomst van de VAR, maar in de 95ste minuut liepen de Reds alsnog tegen de lamp: met een afgeweken bal zette Joe Willock de 1-1 op het bord.

Wanneer de match bijna gedaan is, maar Joe Will~ock nog eens scoren! ?? pic.twitter.com/vH3pfWeqxs — Play Sports (@playsports) April 24, 2021

Door het puntenverlies blijft Liverpool hangen op de zesde plaats en laat het de kans liggen om over West Ham en Chelsea, die later vanavond tegen elkaar spelen, naar de vierde plaats te springen.