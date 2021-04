Brand Brecht: Onderzoeksrechter aangesteld wegens onopzettelijke brandstichting

Brecht - Na de verwoestende brand op het Groot Schietveld in Brecht is er een onderzoeksrechter aangesteld wegens onopzettelijke brandstichting, meldt het parket van Antwerpen via Twitter. De onderzoeksrechter heeft meteen een deskundige aangesteld die de oorzaak van de brand moet onderzoeken.

De brandweer heeft het vuur op het Groot Schietveld intussen onder controle. De bewoners van de geëvacueerde wijk in Gooreind bij Wuustwezel mogen daardoor vanaf 16 uur terug naar huis. De politie zal de terugkeer in goede banen leiden, meldt het gemeentebestuur.

De bewoners krijgen de raad om hun woning goed te verluchten. Wie groenten uit zijn moestuin wil eten, kan die best eerst goed afspoelen. Als alles volgens plan verloopt, dan worden de Kampweg en de Wuustwezelsteenweg vanaf 18 uur weer opengesteld voor het verkeer.

De brand op het Groot Schietveld in Brecht brak vrijdagmiddag uit na een schietoefening van het leger. De vlammen grepen razendsnel om zich heen. De geur- en rookhinder reikte tot in Antwerpen en het Waasland. Verschillende brandweerkorpsen kwamen ter plaatse en de provinciale fase van het rampenplan was een tijd van kracht. Uit voorzorg werd een vierhonderdtal bewoners uit de omgeving van camping Keienven in Gooreind bij Wuustwezel geëvacueerd.

Nu de brand zaterdagnamiddag eindelijk onder controle is, mogen ze terug naar huis. Het gemeentebestuur geeft de geëvacueerde bewoners wel de raad om maandag of dinsdag een coronatest te laten afnemen, aangezien ze de nacht bij familie of vrienden hebben doorgebracht.

De brand heeft volgens het Agentschap voor Natuur en Bos zowat 500 hectare natuurgebied vernietigd.