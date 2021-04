Vliegtuigbom Rieme: Evacuatie gestart voor ontmanteling bom

Evergem - In de Evergemse deelgemeente Rieme is zaterdagmiddag gestart met de evacuatie van de bevolking binnen een perimeter rond de Kanaalstraat. Daar werd woensdag een oude vliegtuigbom aangetroffen.

DOVO komt deze namiddag ter plaatse om de bom onschadelijk te maken, de gemeentelijke fase van het rampenplan werd afgekondigd. “Als alles volgens plan verloopt is de evacuatie tegen de vooravond afgelopen”, zegt Evergems burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA).

Om veiligheidsredenen moeten de bewoners in de directe omgeving hun huizen verlaten. “Het gaat om een vierhonderdtal woningen, ploegen van politie en brandweer controleren of die allemaal zijn geëvacueerd. Is dat het geval, dan start DOVO om 15 u uur met de werken”, zegt De Maertelaere. Mensen die iets verderop wonen wordt gevraagd om te schuilen tijdens de DOVO-operatie.

Ook het spoorverkeer in de directe omgeving (over lijn 55) werd stilgelegd. Bussen van De Lijn worden omgeleid, boven de perimeter geldt een vliegverbod. Het kanaal Gent-Terneuzen valt net buiten de perimeter, waardoor het scheepvaartverkeer niet moet worden stilgelegd.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat er in Rieme een bom wordt gevonden. “Nog maar in januari en maart van dit jaar werden er Amerikaanse vliegtuigbommen aangetroffen en ontmanteld”, zegt De Maertelaere. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Rieme zwaar gebombardeerd, met als doelwit de lokale olieraffinaderij.

“Het is ook geen toeval dat we in 2021 al op de derde bom stoten, er vinden op dit moment veel werken plaats in onze gemeente. Een oorlogsbom onschadelijk maken is altijd een delicate zaak, maar de operatie werd heel goed voorbereid. We hopen dat ze tegen 17 uur helemaal achter de rug is”, zegt De Maertelaere.

Om 16.15 uur was er een persmoment. Daar werd bericht over een geslaagde operatie. “DOVO is erin geslaagd om de bom in de Kanaalstraat op een veilige manier onschadelijk te maken. De ontmanteling was complex, maar is goed gelukt. De perimeter en de gemeentelijke fase van het rampenplan worden opgeheven, iedereen kan dus iets vroeger dan voorzien naar huis.”