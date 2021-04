Standard-coach Mbaye Leye: “Finale speel je niet, die win je”

Brussel - Daags voor de match spreken de coaches in het Koning Boudewijnstadion de media toe. Standard is geloot als thuisploeg, dus beet Mbaye Leye de spits af.

Standard-coach Mbaye Leye was zaterdagmiddag om half drie als eerste aan de beurt om zijn verhaal te doen op het officiële moment, dat traditioneel wordt georganiseerd door de KBVB. “Ik heb vier finales afgewerkt als speler, dit wordt mijn eerste als trainer”, aldus Leye. “Het wordt anders, ik moet langs de zijlijn blijven. Maar ik kan mijn spelers wel helpen om hun emoties te controleren. Want het is dubbel: dit zijn momenten waarvan je moet genieten, omdat je niet vaak de kans krijgt om zo’n finale te spelen. Het is dus geen match als een andere, tegelijkertijd moet je dezelfde dingen doen als in een competitiematch.”

Leye keek uit naar een duel tussen twee ploegen, die makkelijk het spel maken én kansen kunnen afdwingen. “We kennen mekaars kwaliteiten en zullen proberen een organisatie neer te zetten, waarin de tegenstrever zo veel mogelijk ruimte ontnomen wordt. Ik zie drie kernwoorden, die het resultaat zullen bepalen: efficiëntie, regelmaat en focus. We zullen het ons niet kunnen permitteren om, zoals in de competitiematch in Genk, individuele fouten te maken.”

“Of het voor mij een voordeel is dat Van den Brom zelden zijn veldbezetting wijzigt? Ik denk niet dat het verschil zo groot is. Ik vind de principes, die je als trainer aanhangt, belangrijker dan het systeem, Ook wij hebben automatismen, waar ik zeker niet van wil afwijken.”

Foto: BELGA

Altijd vol in play-off 2

Mbaye Leye was het er niet mee eens dat een zege in de finale meteen het seizoen van de Rouches zou redden. “Een club als Standard is het aan zijn status verplicht om hoog te mikken, we mogen nooit tevreden zijn met play-off 2. Anderzijds zou deze trofee winnen een topprestatie zijn, die ons ook nog eens zuurstof geeft voor het vervolg van het seizoen. Want zelfs al winnen we de beker, dan gaat vanaf maandag de volle focus naar het vervolg van de competitie. Wij willen sowieso play-off 2 winnen.”

De 10 op 12, waarmee de reguliere competitie werd afgesloten, geeft vertrouwen, bevestigde Leye. “Na ons dipje in februari hebben we ons schitterend herpakt. Ik ben blij met de evolutie die we hebben doorgemaakt. Ook in de beker: we hebben gestreden in de regen op Seraing en in de kou op Kortrijk. Club Brugge van de dubbel gehouden op Sclessin en in Eupen een lastige match winnend afgesloten. We spelen ook met veel jonge Belgen, voor wie zo’n finale spelen erg belangrijk is. Dat is het ook voor mij als jonge trainer. (Grijnst) Na vier maanden al een eerste prijs pakken, dat zou toch niet zo slecht zijn? Ik verwacht een intense strijd, daar zijn we ook klaar voor. Een finale die speel je niet, maar die win je.”

Foto: BELGA

Bastien: “Details zullen verschil maken”

Leye werd geflankeerd door zijn aanvoerder Samuel Bastien (24). “Het wordt een grote match, mijn eerste finale als prof”, vertelde Bastien. “Hiervoor word je voetballer, natuurlijk. Het is jammer dat onze supporters er niet kunnen bij zijn. Maar hun onverwachte aanwezigheid bij ons vertrek naar Brussel heeft ons zeker een hart onder de riem gestoken.”

“We zijn klaar voor deze finale. Genk is een goeie ploeg met veel individuele kwaliteiten. Maar die hebben wij ook. Het komt erop neer om geen fouten te maken. In zo’n evenwichtig duel zullen de details het verschil maken.”