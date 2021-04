Disneyland Parijs opent opnieuw de deuren ... als vaccinatiecentrum

Goed nieuws voor de fans want Disneyland Parijs gaat weer open. Kleine voetnoot: het pretpark zal openen als een vaccinatiecentrum. Wie er dus heen gaat voor een ontmoeting met Mickey Mouse zal naar alle waarschijnlijkheid van een kale reis terugkomen, maar wie op zoek is naar een prikje met een coronavaccin, zit op de juiste plek. Ieder weekend zullen er zo’n 3.000 mensen gevaccineerd kunnen worden. Na verloop van tijd is het de bedoeling er zo’n 8.000 mensen per weekend te kunnen vaccineren. In Frankrijk is intussen een kwart van de bevolking gevaccineerd.