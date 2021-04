Droneaanval op olietanker voor Syrische kust

Een olietanker is voor de Syrische kust aangevallen, meldt het Syrische Observatorium voor de mensenrechten. De ngo stelt dat het om een Iraanse tanker gaat. Volgens het Syrische staatsnieuwsagentschap Sana gaat het om een aanval door een drone.

De ngo was niet in staat om te verduidelijken of het om een aanval door een drone ging, dan wel om een raketaanval van een oorlogsschip.

Volgens Sana, op basis van het Syrische ministerie van Olie, is brand uitgebroken in een van de tanks op het schip. Het vuur is geblust.

De tanker bevindt zich nabij de Syrische havenstad Banijas. Informatie over de omvang van de schade is er nog niet. Ook is niet duidelijk wie verantwoordelijk zou zijn. Naar verluidt kwam de drone van boven Libanese wateren.