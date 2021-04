Intern onderzoek Fedasil in opvangcentrum Jalhay

Fedasil kondigt zaterdag aan dat er een intern onderzoek zal plaatsvinden in het opvangcentrum van Jalhay. Het onderzoek komt er na een publicatie van het “Collectif Migrations Libres” waarin de kwaliteit van de opvang in vraag wordt gesteld.

Het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers zegt dat het van de leiding van het centrum uitleg heeft geëist over de beschuldigingen die op de internetblog van het Luikse collectief zijn gepubliceerd. Zo zou er sprake zijn van nalatigheid op het gebied van gezondheidszorg, gebrek aan medicijnen, bedreigingen van de directie en gebrek aan personeel. Sommige bewoners spreken van uitbuiting en anderen zeggen dat ze in ondermaatse woningen wonen, in vochtige chalets zonder directe toegang tot sanitair.

Volgens deze vereniging begonnen de levensomstandigheden van de bewoners van de camping Spa d’Or in Jalhay, waar het vluchtelingencentrum zich bevindt, te verslechteren toen de structuur in oktober 2020 in handen van een privépartner kwam.

“Er zal een nauwgezette opvolging gebeuren en er zullen passende maatregelen genomen worden zodat Fedasil er zeker van kan zijn dat de normen voor opvang er gerespecteerd worden”, klinkt het in een mededeling.