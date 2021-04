LIGUE 1. Mbappé schenkt PSG de zege tegen Metz en houdt titelstrijd razend spannend

Paris Saint-Germain heeft geen steek laten vallen in de Franse titelstrijd. Op bezoek bij Metz ging de ploeg van Mauricio Pochettino met 1-3 winnen. Kylian Mbappé was met twee goals de grote man bij de Parijzenaars. Dankzij de zege telt PSG nu twee punten meer dan eerste achtervolger Lille, dat zondag de topper speelt op het veld van Lyon.

De Franse titelstrijd is al in jaren niet meer zo spannend geweest en dus kan PSG zich geen misstappen veroorloven. Tegen middenmotor Metz liet het zich dan ook op geen foutje betrappen. Mbappé opende al na vier minuten de score met een knappe uithaal. Een eenvoudige zege leek dan ook in de maak na de vroege voorsprong, maar de tweede helft was pas afgetrapt of het stond alweer gelijk. Centonze verraste de defensie van de Parijzenaars en werkte de 1-1 tegen de touwen.

Bij PSG was er echter geen sprake van paniek, want een kwartier later zette Mbappé - wie anders? - orde op zaken met zijn 25ste competitiedoelpunt van het seizoen. Dit keer kon Metz de rug niet meer rechten en in de slotfase mocht Icardi vanop de stip nog de 1-3 maken. Klus geklaard voor PSG, dat zondag met een gerust gemoed de topper tussen Lille en Lyon, de vierde in de stand, kan volgen.