Honderdveertig mensen in Frankrijk per abuis ingespoten met zoutoplossing

In een vaccinatiecentrum in het Franse Epernay hebben 140 mensen per abuis een injectie met een fysiologische oplossing gekregen, in plaats van een dosis van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech. De foutieve injectie heeft weliswaar “geen gevolg voor hun gezondheid”, aldus het ziekenhuiscentrum van Reims, dat de leiding over het vaccinatiecentrum heeft.