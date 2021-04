Man krijgt mes in rug en wordt voor dood achtergelaten op voetpad

Schaarbeek - De politie van de zone Brussel-Noord is op zoek naar de dader van een steekpartij aan het Koninginneplein in Schaarbeek. Daar werd een neergestoken man aangetroffen op het voetpad. Hij verkeert in levensgevaar.

“Onze diensten werden rond 16.15 uur verwittigd over een man die op de grond lag aan het Koninginneplein”, bevestigt politiewoordvoerster Audrey Dereymaeker. “Ter plekke werd een messteek in de rug vastgesteld. De meerderjarige man werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Er was geen spoor van een mogelijke dader in de omgeving. Het onderzoek wordt nu nog volop gevoerd en getuigen worden verhoord.” Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend.