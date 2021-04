Minister van Defensie Ludivine Dedonder over zware brand in Brecht: “Het heeft geen zin te speculeren over de mogelijk oorzaak”

Brecht - Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) heeft voor het eerst gereageerd op de zware brand die in het Brechtse militair domein ‘Groot Schietveld’ uitbrak. “Het structureel probleem van Defensie kan helaas niet op enkele weken opgelost worden.”

Na de verwoestende brand op het Groot Schietveld in Brecht is er een onderzoeksrechter aangesteld wegens onopzettelijke brandstichting. Maar defensieminister Ludivine Dedonder wil nog niet vooruitlopen op de feiten.

“(...) Het heeft geen zin om nu te speculeren over wat de mogelijke oorzaak van de brand zou kunnen zijn, wiens schuld dat is en wat er al dan niet verkeerd zou zijn gelopen. Er loopt een grondig onderzoek dat zal duidelijk maken wat de oorzaak van deze brand is, en wat we kunnen doen om dergelijke ramp in de toekomst te vermijden”, verklaarde ze tijdens een bezoek zaterdag aan het getroffen gebied in Brecht.

Ludivine Dedonder (midden), Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx (rechts) Foto: BELGA

Meer personeel en materieel zou al een stap in de goede richting zijn, vertelde de minister.

“Het is geen geheim dat Defensie vandaag enorme uitdagingen heeft op het vlak van personeel en materieel. Er is in het verleden geïnvesteerd in materieel voor buitenlandse operaties, en het personeel stond daarbij op de laatste plaats. Het personeelstekort en het gebrek aan materieel om de eigen oefeningen en operaties voor de volle 100% te kunnen ondersteunen, zijn daar een gevolg van.”

“Van bij mijn aantreden heb ik duidelijk gesteld dat het personeel en de rekrutering op de eerste plaats komt, om opnieuw een toekomst te kunnen geven aan Defensie. We zijn op de goede weg, maar dit structureel probleem kan helaas niet op enkele weken of maanden worden opgelost. Maar we werken hard om dit recht te trekken.”

