Weinig grandeur, niet echt modern, en toch bij top 10 beste concertzalen ter wereld: wat is het geheim van het Sportpaleis?

Het Amerikaanse muziekblad ‘Pollstar’ heeft de tien beste concertzalen van het afgelopen decennium opgelijst. En opvallend: tussen legendarische arena’s in Londen, Parijs en Sao Paulo staat ook ons Sportpaleis. Bijna een eeuw oud, maar springlevend. “We zijn het sympathieke broertje in de lijst van de groten, maar dat is net onze kracht”, zegt CEO Jan Van Esbroeck.