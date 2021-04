Wandelaars niet welkom in Hallerbos, Hoge Venen of aan kust, maar wat zijn de alternatieven? “Er zijn plekken waar je niemand tegenkomt”

We moeten wegblijven uit het Hallerbos en uit Doel. Liefst ook van de kust en de Hoge Venen. Terwijl lente en coronastress ons naar buiten dúwen. Terwijl wandelen zowat het enige is dat we mogen. Waar naartoe, dan? Weg van de platgetreden paden, zo blijkt. “Er zijn plekken waar je geen mens tegenkomt.”