Enkelverstuikingen, elleboogklachten en peesletsels. Artsen zien steeds meer blessures door padel, de populaire sport die zowat een mix is tussen squash en tennis. Reden: we warmen te weinig op voor de wedstrijd én de coronacrisis heeft onze basisconditie een stevige deuk gegeven.

Padel is een echte rage. De sport houdt het midden tussen squash en tennis, met een bal die over een net moet worden geslagen. Je kan het spelen met twee tot vier spelers, buiten of binnen. De padelterreinen ...