Opnieuw raket uit Gazastrook afgevuurd op Israël

Voor de tweede avond op rij is op de Palestijnse Gazastrook een raket afgevuurd op Israël. Volgens het Israëlische leger heeft het verdedigingssysteem Iron Dome de raket onderschept, een van tientallen die sinds vrijdag zijn afgevuurd. Israëlische gevechtsvliegtuigen vielen dan weer doelwitten van de Hamas-beweging aan.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu hield overleg met het ministerie van Defensie. Na afloop zei hij het leger te hebben opgedragen zich “voor elk scenario” voor te bereiden.

De raketaanval volgt op gewelddadige confrontaties tussen rechtse Joden, Palestijnen en politie, die donderdagavond in Jeruzalem uitbraken en waarbij meer dan 120 mensen gewond raakten.

Naar aanleiding van de confrontaties, de meest gewelddadige in de heilige stad in de afgelopen jaren, heeft de gewapende vleugel van Hamas, de heersende radicaalislamitische beweging in de Gazastrook, vrijdag zijn steun toegezegd aan de Palestijnen in Oost-Jeruzalem als waarschuwing aan Israël.

De Gazastrook, een enclave met twee miljoen inwoners, wordt sinds de machtsovername door Hamas in 2007 door Israël geblokkeerd.

Hamas en Israël zijn tussen 2008 en 2014 drie keer rechtstreeks met elkaar in confrontatie gegaan.

Sindsdien is er sporadisch sprake geweest van aanvallen met raketten en brandballonnen vanuit Gaza en van vergeldingsaanvallen van Israël tegen Hamas of de Islamitische Jihad, de op één na grootste gewapende islamistische groepering in de Palestijnse enclave.