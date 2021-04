En dan loop je plots een duiker tegen het lijf in de Gentse straten...

Gent - In de Heuvelpoort wandelde zaterdag een duiker met een mand vol stenen in de hand. Geen alledaags zicht en het zorgde voor veel bekijks bij voorbijgangers. Op de vraag ‘waarom’ heeft het Italiaans / West-Vlaams kunstenaarsduo Simona Denicolai en Ivo Provoost een antwoord.

Om 14 uur dook de duiker, iemand van de brandweer, in het water bij de Stropkaai. Daar haalde hij één voor één acht stenen boven. Die verzamelde hij in een mand en daarna vertrok hij te voet, nog steeds in volledige outfit, naar het kruispunt van de Heuvelpoort. Vanaf daar wandelde hij naar het SMAK. Daarbinnen werden de stenen één voor één op een schap geplaatst.

Heel deze actie kadert binnen een tentoonstelling van het kunstenaarsduo Ivo Provoost (47) uit West-Vlaanderen en de Italiaanse Simona Nicolai (49). Zij stellen in het SMAK nog tot en met 30 mei kunstvoorwerpen voor die mensen gewoon op hun vensterbank plaatsen. Geen orchidee natuurlijk, maar objecten waarachter een verhaal zat. Zelfgemaakt of waar ze een band mee hebben.

Een voorbeeld is een beeldje van de draak op het Belfort van Stefanie De Cocker (34) die woont in op de Zwijnaardsesteenweg. Het is namelijk een eerbetoon aan haar vader, die in 1980 meehielp aan de restauratie van de draak. Maar ook de stenen hadden hun plaats volgens Provoost. “Die stenen zijn namelijk sporen van de geschiedenis van de stad”, legde hij eerder uit in de Gentenaar.

Foto: fvv