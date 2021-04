Westerlo speelt opnieuw gelijk tegen Club NXT en moet genoegen nemen met tegenvallende vierde plaats in 1B

In een overbodige slotwedstrijd in 1B slaagde Westerlo er al voor de derde keer dit seizoen niet in om te winnen tegen Club NXT. Dit keer werd het een 1-1-gelijkspel. Westerlo wordt daardoor slechts vierde, want Lommel verloor wel van Seraing, maar telt meer gewonnen matchen. Een kleurloos en ferm tegenvallend seizoen dus voor Bob Peeters en co. De toekomst van Club NXT in 1B blijft onduidelijk, maar met de zevende draw van het seizoen nemen de blauw-zwarte beloften tot nader order afscheid met een kleine opsteker.

Bij Club NXT liep voorin Daniel Perez. De Venezolaan maakte na zijn komst in januari snel opmars bij Club Brugge en maakte de afgelopen maanden deel uit van de A-kern. In het Westelse Kuipje kon de spits aan de vooravond van de Champions play-offs nog wat minuten pakken. Veel kwam Perez aanvankelijk niet aan bod in deze overbodige slotmatch. Westerlo had afgelopen maandag nog met het kleinste verschil gewonnen in Deinze en nam de partij meteen in handen.

Dat resulteerde in een paar halve kansen en op het halfuur een schot op de paal van Alici na voorbereidend werk van Perdichizzi en Seydoux. Het was uitstel van executie voor de bezoekers want nog geen minuut later stond het toch 1-0. Alici liet zich weer gelden en zijn één-tweetje met Kyan Vaesen leverde de openingstreffer op. Meteen de tweede goal van Vaesen in één week, want hij nam ook de enige goal in Deinze voor zijn rekening, zijn eerste overigens in het profvoetbal.

😤 | Kyan Vaesen opent de score op het halfuur. 🕐

#WESNXT pic.twitter.com/PwOaLhSGJv — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 24, 2021

Club NXT knokt zich terug

Voor Club NXT bleven de kansen uit maar dat veranderde meteen in de tweede helft. Die was amper vijf minuten bezig toen Koen Van Langendonck te traag reageerde en zich verkeek op een laag schot van De Cuyper. Ook in de laatste match van het seizoen slaagden de jonge Bruggelingen er dus in om weer een achterstand weg te werken. Stand houden bleek keer op keer veel moeilijker en kwam ook in de Kempen weer in het gedrang op het uur.

⚖ | Maxim de Cuyper hangt de bordjes weer gelijk. 🎯 # WESNXT pic.twitter.com/UFX1v27wd7 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 24, 2021

Kapitein Ibe Hautekiet, nochtans de beste verdediger bij blauw-zwart, raakte op de voorzet van Alici de bal met de hand. Strafschop oordeelde Denil meteen, maar Cicek was blijkbaar onder de indruk van de pose van doelman Lammens en knalde de stipbal hoog over in de lege tribune. Cicek zou nog een kwartiertje op het veld blijven staan en werd dan vervangen door Gboho. Zijn afscheid aan het Kuipje allicht, want Cicek, dit seizoen goed voor twaalf goals, keert in principe terug naar Turkije. Westerlo kreeg nog één goede kans om alsnog derde te worden en het tegenvallende seizoen wat op te smukken, maar Alici kon net niet bij de voorzet van Vaesen. Een triest einde dus voor Westerlo waar de spelers op bevel van de Turkse eigenaars nog tot eind mei moeten trainen. Er staan al oefenmatchen tegen Antwerp en Charleroi gepland.

Westerlo: Van Langendonck, Yameogo, Seigers, Perdichizzi, Keïta, Seydoux (64’ Dierckx), Van Eenoo, Janssens (64’ Mabea) , Alici (83’ Lloci), Vaesen, Cicek (73’ Gboho)

Club NXT: Lammens, De Roeve, Fuakala, Hautekiet, Sabbe (80’ Mondele), Van Den Keybus, Audoor, Sandra (70’ Van Raefelhem), Servais, Perez, De Cuyper

Doelpunten: 30’ Vaesen 1-0, 50’ De Cuyper 1-1

Scheidsrechter: Alain Denil

Gele kaarten: 58’ Keita (fout), 65’ Van Den Keybus (fout), 86’ Yameogo (fout)