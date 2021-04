Ontplofte obus bij fort van Walem maakt DOVO-personeel onwel

Walem - Op een terrein vlakbij het fort van Walem in de Mechelse deelgemeente Walem stuitten mensen met een metaaldetector zaterdag op een uit de kluiten gewassen obus. Het projectiel was zo’n meter lang en bevatte zo’n 24 kilogram springstof. Het tuig werd in de schiettunnel van het fort tot ontploffing gebracht. Twee mensen van DOVO werden tijdens de nacontrole even onwel.

Ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse om het explosief ‘s avonds gecontroleerd tot ontploffing te brengen. Dat ging gepaard met twee stevige knallen, waarvan zeker de laatste in de ruime omgeving te horen was. Er werd een aanzienlijke veiligheidsperimeter ingesteld. “Om alles vlot te laten verlopen, werd de Antwerpsesteenweg in Mechelen een tijd afgesloten”, zegt woordvoerder Dirk Van de Sande van de lokale politie Mechelen-Willebroek.

Het tuig werd overgebracht naar de schiettunnel van het fort van Walem. Daar waren er twee pogingen nodig om het tot ontploffing te brengen. Met een grotere lading springstof lukte het uiteindelijk. Op vraag van de politie en DOVO zelf kwam nadien de brandweer nog ter plaatse. Twee mensen van de ontmijningsdienst waren tijdens de nacontrole van het explosief bevangen geraakt door een verhoogde CO-concentratie in de tunnel.

“We gingen vooral ter plaatse voor een logistieke tussenkomst en voor het uitvoeren van bijkomende metingen om de site te kunnen vrijgeven”, zegt officier Ive Van den Eynde van hulpverleningszone Rivierenland. “Mogelijk gaat de brandweer morgen overdag nog eens terug om de site volledig terug vrij te kunnen geven aan Natuurpunt.”