Politie zet pepperspray in tegen jongeren op Scheldekaaien, één agent gewond

Aan de Scheldekaaien in Antwerpen is de situatie zaterdagavond uit de hand gelopen. Enkele honderden jongeren hadden zich ter hoogte van de De Gerlachekaai verzameld. Toen de politie rond 10u tussenbeide wilde komen, verzetten enkele jongeren zich en bekogelden de politie met flessen. Dat wordt ons bevestigd door de politie.

Niet voor het eerst dit voorjaar waren jongeren in groten getale bijeengekomen op de Kaaien ter hoogte van het Zuid. De politie wilde de orde herstellen in het kader van de Covid-maatregelen, maar dat viel niet in goede aarde bij enkele jongeren die zich verzetten door onder meer flessen naar de agenten te gooien. Eén inspecteur raakte daarbij lichtgewond.

De politie trommelde massaal versterking op en gebruikte onder meer pepperspray om de heethoofden af te houden. Volgens de politie werden er twee arrestaties uitgevoerd en herstelde de orde zich rond 22.30 uur.

Ook vorige zaterdag moest de politie al optreden toen honderden feestende jongeren het iets te bont maakten op de Scheldekaaien.

