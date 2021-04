Dubbel masker én faceshield verplicht in winkels in Peru

Illustratie. Vanaf volgende week maandag zullen mensen in dit vaccinatiecentrum (een drukke plaats) in Peru nog een tweede masker moeten dragen. Foto: AFP

Peru heeft zaterdag een decreet uitgevaardigd dat het gebruik van twee maskers tegelijk verplicht maakt in winkels en op andere drukke plaatsen. Het land kent namelijk een sterke stijging van het aantal COVID-sterfgevallen en besmettingen. De maatregel gaat maandag in. Vorige week werden faceshields al verplicht

“Het dragen van een dubbel masker is verplicht bij het betreden van plaatsen waar een risico op samenscholingen bestaat, zoals winkelcentra, supermarkten, markten en apotheken”, aldus het decreet. De maatregel komt bovenop het verplichte gebruik van een faceshield op die locaties, dat maandag door de regering werd opgelegd.

Interim-president Francisco Sagasti zei donderdag dat Peru zich op het hoogtepunt van de tweede golf van de coronapandemie bevindt. Hij gaf de opdracht om gratis maskers uit te delen aan de bevolking.

Om het hoofd te bieden aan die tweede golf heeft de regering vanaf 25 april ook opnieuw de verplichte quarantaine op zondag ingesteld in Lima en in 41 van de 196 Peruviaanse provincies, hoofdzakelijk in het Andesgebied en aan de kust.

Tot nu toe telt het land 1,7 miljoen COVID-19-gevallen en 59.440 overlijdens. De begin februari gelanceerde vaccinatiecampagne verloopt traag door het gebrek aan dosissen. Op 22 april hadden volgens het ministerie van Volksgezondheid 559.000 mensen de vereiste twee prikjes ontvangen, of 1,7 procent van de 33 miljoen inwoners van Peru.