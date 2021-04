PVDA-kopstuk Peter Mertens is scherp voor VRT en VTM: “Doet me denken aan autoritaire regimes”

Peter Mertens, de voorzitter van PVDA, is hard voor de Vlaamse zenders . In een interview van de zondag hekelt hij het ‘gevaarlijke spel’ dat VTM en VRT spelen omdat de oppositie “onbeschoft weinig” aan het woord kwam sinds de start van de crisis. “Wat willen onze zenders? Dat we allemaal de grote leider volgen?”

De mediastudie van de Universiteit Antwerpen van politicoloog Stefaan Walgrave schetste een ontnuchterend beeld van de televisiejournaals. Door crisis kreeg de oppositie slechts twee procent politieke zendtijd. Voor de coronacrisis was dat tien à vijftien procent. “Wij waren de tweede winnaar van de verkiezingen. We zijn een springlevende partij. Dat blijkt ook uit de peilingen. En toch worden we zelden gehoord. Dat is een schande.” Vanwege de acute situatie acht hij een politiek debat erg nodig. “Er worden grondrechten ingeperkt hé.”

Individuele journalisten neemt hij niets kwalijk, maar “het is blijkbaar de bredere visie van VRT om de regering te volgen en niet naar de oppositie te luisteren.” De auteur studie vergeleek het Vlaamse nieuws met dat van Rusland of China. “Wat hij zegt, klopt wel”, aldus nog Mertens. “Het doet me inderdaad denken aan autoritaire regimes. De zenders spelen een gevaarlijk spel. Door de oppositie te bannen, voeden ze de antipolitiek. Veel mensen zijn kwaad op het beleid. Omdat ze geen andere stemmen horen, denken ze dat alle politici op dezelfde manier redeneren.”

Verder in het interview haalt hij ook nog uit naar Vooruit en Conner Rousseau. De naamsverandering noemt hij loutere marketing. “Ik hoor zelfs dat Rousseau op 1 mei blikjes bier zal uitdelen van het merk Vooruit. Hij zou beter eens een blik inhoud opentrekken.” De andere linkse partijen die in de regering zitten (Groen, Ecolo, PS, Vooruit) krijgen er ook van langs. “We waren het allemaal eens dat er een échte breuk nodig is op vlak van lonen, pensioenen en hoge vermogens. Als links opnieuw aan de macht kon komen, dan zouden die drie domeinen dé prioriteiten zijn. Maar wat lees ik in het regeerakkoord? Niets van dat alles (...). Neen, ik ben ontgoocheld in de linkse partijen. En ik niet alleen. Ook in vakbondskringen voel ik de kwaadheid: over de regering, maar ook over het marketingtaaltje van Conner Rousseau.”