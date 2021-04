Vriendin ‘Dancing Dimi’: “Van zijn kant was het liefde op het eerste gezicht”

Wie is dat toch, die vrouw aan wie rijzende ster Dimitri Van den Bergh uit Merksem al vaker publiekelijk zijn overwinning dankte? Dat is de Limburgse Evi Loyaerts, bijna 25, zelf goed bekend met de dartsport en vandaag naast zijn huisgenoot in Leicester ook ‘Dancing Dimi’s’ persoonlijke assistente. “Van zijn kant was het liefde op het eerste gezicht, maar ik heb een paar jaar tijd nodig gehad om voor deze relatie te kiezen. Na de plotse dood van mijn vader zijn we écht een koppel geworden.”