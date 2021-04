Wat begon als een grapje op Facebook, ontaardde in één van de meest bizarre ‘veldslagen’ ooit, met een vierjarige winnaar

Honderden mensen met de naam Josh hebben afgelopen zaterdag in het Amerikaanse stadje Lincoln (Nebraska) een ‘veldslag’ gehouden om te bepalen wie de échte Josh is. De winnaar van de epische strijd was de vierjarige ‘Little Josh’. Wat begon als een grapje op Facebook, ontaardde in één van de meest bizarre ‘veldslagen’ uit de recente geschiedenis.