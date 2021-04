Politie in Hollywood schiet man dood die kogelwerende vest droeg

Amerikaanse politieagenten hebben zaterdag in Hollywood een man doodgeschoten die met een kogelwerende vest achter het stuur van zijn wagen zat en op een politievoertuig was ingereden. Dat meldt de politie van de stad Los Angeles.

Toen agenten reageerden op een oproep, stopte plots een wagen op Sunset Boulevard voor hun voertuig en reed achterwaarts op hen in. “De bestuurder van het voertuig stapte uit, droeg lichaamsbescherming en hield zijn rechterhand verborgen achter hem”, aldus de politie. “Hij bewoog in de richting van de agenten die uit hun patrouillewagen waren gestapt. Hij telde ‘3, 2, 1’ en bewoog zijn arm naar de voorzijde van zijn lichaam.” Op dat moment opende de politie het vuur. De man is ter plaatse overleden. De beroemde straat Sunset Boulevard werd tijdelijk afgesloten.

Op videobeelden op Amerikaanse nieuwszenders is te zien hoe het voertuig van de man met talrijke witte stickers is beplakt. Ook is te zien dat de ruit aan de bestuurderszijde van het politievoertuig is beschadigd, zoals het geval zou zijn bij een schietpartij, bericht het filiaal van zender NBC News in Los Angeles. Speciale onderzoekers van de politie kwamen ter plaatse om de omstandigheden van de schietpartij te verduidelijken.