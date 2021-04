“Als vaccinspreidstand groeit, moeten we nadenken over regionale versoepelingen”

“Als het verschil in de vaccinatiegraad tussen Vlaanderen en Brussel groter wordt, moeten we nadenken over aparte, extra versoepelingen voor Vlaanderen.” Dat zei Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zondagochtend in het duidingsprogramma De zevende dag.

Driekwart van de Vlamingen boven de 65 is al gevaccineerd, in Brussel en Wallonië ligt dat rond de 70 procent. Zet dat de deur open om in Vlaanderen sneller te versoepelen? “Dat is niet evident, want veel mensen in Vlaanderen gaan naar Brussel en omgekeerd en komen dus met elkaar in contact”, zei Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zondagochtend in De zevende dag op Eén.

Voorlopig is het volgens Jambon nog niet aan de orde. “Maar als de spreidstand qua vaccinatiecijfers tussen Vlaanderen en Brussel groter wordt, moeten we daar rekening mee houden en daar een beslissing over nemen. Ik heb dat al op tafel gelegd bij het Overlegcomité. Voor toekomstige versoepelingen kan die vaccinatiegraad een element worden.”

Geen uitsluitsel voor eventzomer

In De zevende dag kwam Jambon als Vlaams minister van Cultuur ook nog terug op het Overlegcomité van vorige vrijdag. De eventsector kreeg nog geen uitsluitsel over versoepelingen in de zomer. De beslissing valt over veertien dagen. “Tijdens het Overlegcomité vond ik op federaal niveau geen bereidheid om nu al knopen door te hakken voor juli en augustus”, zegt Jan Jambon. “We hopen de komende veertien dagen de fronten wel te doen bewegen zodat de sector weet waar het aan toe is.”

“Men kijkt op dit moment vooral naar het aantal bezette bedden op intensieve zorgen. Die willen we zo snel mogelijk naar omlaag krijgen. Als we vooruitblikken op de zomer, moeten we echter ook kijken naar de vaccinatiecampagne. Die zal tegen dan verder gevorderd zijn.” Op 11 mei volgt er opnieuw een Overlegcomité. “Voor mei en juni zal er niets meer veranderen. Het perspectief ligt nu volop op de zomer. Daar ligt de weg naar de vrijheid.”