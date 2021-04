Vermiste duikboot Indonesië: wrak gevonden, alle 53 opvarenden overleden

Zoekteams hebben het wrak van de vermiste Indonesische duikboot gevonden, die eerder deze week is gezonken. De 53 mensen aan boord zijn dood. Dat meldt de Indonesische legerchef Hadi Tjahjanto zondag.

De Indonesische president Joko Widodo heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de matrozen. “Dit incident is een schok voor iedereen van ons”, aldus de president in een videoboodschap kort voordat het wrak gevonden werd. Het reddingsschip MV Swift Rescue uit Singapore was zondag aangekomen in het zoekgebied en zette onderwaterdrones in. Ongeveer 21 Indonesische vaartuigen die naar de onderzeeër zochten hadden nog versterking gekregen, maar. tevergeefs.

Foto: REUTERS

Torpedo-oefening

De onderzeeër was sinds afgelopen woensdag vermist. Voorlopig is het gissen naar wat er is fout gelopen. De KRI Nanggala-402, gebouwd in 1981 in Duitsland, nam voor de kust van Bali deel aan een torpedo-oefening. De eerste zeven lanceringen verliepen probleemloos, maar bij de achtste ging het blijkbaar fout. De legerleiding ontkent dat er een explosie is geweest aan boord. Eerder wordt gedacht aan een stroomstoring tijdens het duiken of zelfs aan een volledige black-out, waardoor de bemanning de controle over de duikboot zou zijn verloren.

Het vaartuig lag toen ongeveer 95 kilometer ten noorden van Bali. De Indonesische marine ging er toen al snel van ervan uit dat het vaartuig gezonken was. Niet veel later werden enkele voorwerpen aangetroffen zoals een fles smeerproduct voor de periscoop. Vermoedelijk is het schip in stukken gebroken.

Koersk

Sinds de ondergang van de Russische kernonderzeeër Koersk in 2000 is dit het vijfde ernstige incident met een onderzeeër. Bij de vier vorige vielen in totaal 194 doden, van wie 118 in de Koersk. Dit nieuwe ongeval is het op één na dodelijkste in 21 jaar tijd.