Invalbeurt Eden Hazard doet hopen: “Hij zal nog belangrijk zijn voor Real dit seizoen”

Ook al kwam Real Madrid zaterdagavond niet voorbij Betis (0-0), de invalbeurt van Eden Hazard dertien minuten voor het einde was wel positief. De Rode Duivel deed vlak voor de halve finale van de Champions League tegen Chelsea voor het eerst in zes weken weer mee met de Koninklijke.

De winger was meteen ook betrokken bij wat gevaar. Volgens statistiekensite Squawka was er zelfs geen speler die meer kansen creëerde over de hele negentig minuten dan de Belg in zijn invalbeurt. “Ik ben blij voor Eden”, vertelde trainer Zinedine Zidane op een persconferentie na de match. “Hij heeft een goede indruk gemaakt. Ik ben er zeker van dat hij nog zijn steentje zal bijdragen en dat hij ons in de laatste weken van het seizoen nog diensten zal bewijzen.”

Ook Thibaut Courtois, die opnieuw de nul hield, hoopt dat zijn collega-Rode Duivel nog een rol van betekenis kan spelen na de vele blessures die hij opliep. “Ik denk dat het is opgevallen dat hij het heel goed doet . Hij traint al twee à drie weken bij ons en deed dat goed. Ik vind het jammer voor hem dat hij helemaal in het slot (Hazard kreeg nog een grote kans, nvdr) niet zelf schoot. Ik denk dat hij gezien had dat Vinicius beter gepositioneerd stond. Soms moet hij wat egoïstischer durven zijn, want hij heeft een goede trap. Eden zal nog belangrijk zijn voor ons dit seizoen”, klonk het in het Spaanse dagblad El Mundo.

Hazard moest door een aaneenschakeling van blessures dit seizoen al 29 wedstrijden missen bij de Koninklijke. Begin dit jaar kwam hij wel eens zeven keer op rij in actie, maar daar zaten ook drie invalbeurten bij. Komende dinsdag speelt Real Madrid de heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League tegen Chelsea, de ex-club van Hazard én Courtois.