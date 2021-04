Amsterdamse kreeg half jaar lang 20 jaar oude kranten in haar bus: wijkagent kan mysterie oplossen

Een Amsterdamse wijkagent heeft een bijzondere zaak opgelost. Een buurtbewoonster ontving het afgelopen halfjaar elke zaterdag twee kranten in haar brievenbus. Vreemd was dat de kranten 20 jaar oud waren. De wijkagent ontdekte dat dit het werk was van een man die lijdt aan een dwangstoornis.

Wijkagent Cees deelde zijn verhaal op de Facebook-pagina van de Amsterdamse politie. Op een dag kreeg hij een klacht van ene Agnita onder ogen. “Als enige van haar appartementencomplex ontving Agnita behalve haar Volkskrant ook twee oude, ongelezen zaterdagkranten. Was het wraak na een klacht over de bezorger, een andere gerichte actie? Ze kwam er maar niet achter.”

Het mysterie prikkelde de innerlijke Hercule Poirot van de wijkagent. “Dus ik besloot ’s nachts eens post te vatten voor haar deur. Alles en iedereen kwam voorbij, niemand stopte. Maar eindelijk, rond twee uur hield een fietser halt, pal voor de portiek.” Even dacht de wijkagent dat hij de dader te pakken had, maar de man tilde een klein hondje in zijn fietsmand om dan door te rijden. Rond 6 uur zag agent Cees een zonderlinge man die zijn aandacht trok. Niet veel later zag hij hoe de man twee dikke kranten in de bus van Agnita duwde. Wijkagent Cees sprak de man aan. “Vrijwillig vergezelde de man mij naar het bureau, waar hij achter een kop koffie vertelde dat hij dwangmatig iedere zaterdag terugkeerde naar de buurt waar hij opgroeide. Daar loosde hij steevast een paar van zijn thuis opgeslagen oude kranten in een lukraak gekozen brievenbus.”

“Hij beloofde mij voortaan zijn kranten naar een papierbak te brengen. Zijn eigen wijkagent ging later bij hem langs voor nazorg. In weinig tijd is de man geholpen en Agnita opgelucht. En zo zien we het graag!”